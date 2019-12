Off-Screen-Footage von Half-Life: Alyx sehen

Wie die langjährige Half-Life-Reihe in der virtuellen Realität fortgesetzt wird, interessiert nicht nur VR-Spieler und deshalb ist Half-Life: Alyx einer der Titel, der schon jetzt viel Aufmerksamkeit bekommt. Ein Youtube-Kanal namens Adam Savage's Tested hat letzte Woche nähere Einblicke in die Kontrolle und das Gameplay erhalten und zeigt in einem Video die Performance des Actionspiels auf acht verschiedenen VR-Headsets. Währenddessen sehen wir abgefilmtes Off-Screen-Gameplay, was Informationen zur Interaktion mit der Spielwelt und weiteren Faktoren gibt.

Mittels Teleport können wir uns schnell durch die Umgebungen bewegen, alternativ laufen wir eben selbst und nutzen unseren Kopf zum Umsehen. Gegenstände werden mit der Hand aufgenommen, Waffen und Granaten dürfen wir auf Feinde werfen. Valve wird den Titel zuerst auf dem PC veröffentlichen und überlegt sich anschließend, ob sie weitere Plattformen unterstützen wollen.