Offiziell: Valorant erscheint am 2. Juni

Riot Games lässt ihre deutschen PR-Teams selbst am Feiertag nicht ruhen. Der Vertriebspartner des Entwicklers hat uns gerade bestätigt, dass ihr Mehrspielerspiel Valorant am 2. Juni auf dem PC veröffentlicht wird. Zum Serverstart des neuen Projekts des League-of-Legends-Studios wird es einen weiteren Spielmodus geben, außerdem dürfen Spieler mit einer zusätzlichen Karte und einem weiteren Helden rechnen (bislang sind dazu keine Details bekannt). Beim Launch werden alle Fortschritte zurückgesetzt, allerdings erhaltet ihr euer bereits ausgegebenes Geld mit einem kleinen Zinssatz zurück auf euer Riot-Konto gutgeschrieben. Um den Ansturm der Community gewachsen zu sein, möchte der Entwickler frische Serverfarmen in London, Madrid und Warschau mieten.

