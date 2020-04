Offene Beta zu West of Dead bis Mitte April

Fans vom Wilden Westen und Twin-Stick-Shootern im Besonderen werden in diesem Jahr ein kleines Spiel namens West of Dead bekommen. Entwickler Upstream Arcade hat diese Woche überraschend eine kostenlose Testversion ihres Spiels auf Steam und Xbox One zur Verfügung gestellt, um Spieler in die Fußstapfen des Protagonisten William Mason (der vom legendären Schauspieler und Synchronsprecher Ron Perlman vertont wird) schlüpfen zu lassen. Diese öffentliche Beta läuft bis zum 13. April und es wird PC-Spielern empfohlen, das Spiel während dieser Phase mit einem Gamepad zu spielen. West of Dead erscheint übrigens auch für Playstation 4 und Nintendo Switch.

