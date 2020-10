Oddworld: New'n'Tasty knabbert Ende Oktober Nintendo Switch an

Der sechs Jahre alte 2D-Puzzle-Plattformer Oddworld: New'n'Tasty bereitet sich auf sein Debüt auf der Nintendo Switch vor. Wie wir diese Woche erfahren haben, wird der Titel am 27. Oktober an den Start gehen und uns die Geschichte des Titelstars Abe vorstellen. Der einfache Putzmann belauscht versehentlich seinen Chef Molluck the Glukkon, der Abe und seine Mudokon-Freunde in die Molluck-Fleischindustrie werfen will, um sie als Leckerbissen zu verwenden. Nintendo-Switch-Spieler müssen. Um die Mudokons von RuptureFarms zu retten, muss Abe in seinem epischen Abenteuer über sich hinauswachsen. Entwickler Microids zeigt uns in dieser Geschichte auf, wie jemand aus der eigenen Schwäche heraus zum Katalysator einer sich verändernden Welt wird.

