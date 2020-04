Observer: System Redux ist nur ein Next-Gen-Port

Viele von uns glaubten, dass Bloober-Team an einer Fortsetzung von Observer hinwies, als sie uns letzte Woche Observer: System Redux vorstellten. Das ist jedoch nicht ganz der Fall, wie wir nun erfahren haben. Der erste richtige Trailer zum Sci-Fi-Horrorabenteuer zeigt, dass es sich hierbei "nur" um eine schönere und leicht erweiterte Version des Basisspiels für Playstation 5 und Xbox Series X handelt. Spieler dürfen sich auf Verbesserungen des Gameplays freuen und mehr Geschichtsschnipsel erwarten. Wir werden in den kommenden Monaten genauer erfahren, was das konkret für die Zukunft von Observer bedeutet. System Redux wird natürlich erst gestartet, wenn die neuen Konsolen Ende des Jahres erscheinen.

