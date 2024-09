Nur noch drei Teams sind in der LCS-Meisterschaft 2024 übrig

HQ

Die Saison 2024 League of Legends Championship Series neigt sich dem Ende zu. So wie es aussieht, endet das Saisonende am Samstag,Championship den 7. September, und vor diesem Hintergrund sind nur noch drei Teams im Rennen um die Trophäe.

Nach einem bisher dominanten Auftritt hat sich Team Liquid bereits einen Platz im großen Finale gesichert und wartet derzeit auf einen Gegner, der der Sieger von FlyQuest gegen 100 Thieves sein wird. Dieses Spiel wird am 6. September ausgetragen, was bedeutet, dass wir uns am kommenden Wochenende auf zwei große Begegnungen freuen können.

Der Gewinner und der Zweitplatzierte des Events erhalten direkte Einladungen zu Worlds 2024 (was bedeutet, dass es von größter Bedeutung ist, dass entweder FlyQuest oder 100 Thieves am Freitag gewinnen), wobei das drittplatzierte Team (der Verlierer des FlyQuest/100T-Matches) stattdessen einen Worlds 2024 Play-In -Platz erhält.

Wer wird Ihrer Meinung nach in dieser Saison die LCS Championship gewinnen?