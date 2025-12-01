NTMR wird mit dem Sieg beim Grand Major Meister von The Finals 2025

HQ

Obwohl sie es nur mit einem Last-Minute-Sieg in der K.-o.-Runde in die Playoffs schafften, hat sich The Finals Grand Major NTMR in den letzten Partien als das Team erwiesen, das man im Auge behalten sollte, denn das Team lag im Turnier, das am Wochenende im DreamHack Stockholm stattfand, deutlich über dem Rest.

Im Vergleich zu Team Secret, Spacestation Gaming und Fnatic erzielte NTMR fünf Punkte in den Playoffs, was ausreichte, um das Event zu beenden, da es in beiden ersten beiden Spielen zwei Punkte erzielte, im dritten Spiel punktlos blieb und im vierten Spiel noch einen letzten Punkt hinzufügte, Das reichte aus, um die erforderliche Siegesbilanz von fünf Punkten zu erreichen.

Dieses Ergebnis, abgesehen davon, dass das Team 2025 zum Weltmeister gekürt wurde, hat auch dazu geführt, dass das Team mit 37.500 Dollar Preisgeld nach Hause ging und sich als Team für die Saison 2026 aufstellte.