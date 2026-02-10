Norwegen untersucht hochrangige Diplomaten wegen angeblicher Verbindungen zu Jeffrey Epstein

HQ

Die norwegischen Behörden haben eine Untersuchung gegen zwei hochrangige Diplomaten wegen ihrer angeblichen Verbindungen zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein eingeleitet, in einem Fall, der im politischen Establishment des Landes Schockwellen ausgelöst hat. In einer Erklärung erklärte Økokrim, die norwegische Finanzkriminalpolizei, am Montag, sie ermittele gegen die ehemalige Botschafterin Mona Juul wegen des Verdachts auf grobe Korruption im Zusammenhang mit ihrer Rolle im Außenministerium sowie ihren Ehemann, den ehemaligen Diplomaten Terje Rød-Larsen, wegen Verdachts auf Mittäterschaft an derselben Straftat. Juul trat am Sonntag von ihrem Amt als Botschafterin in Jordanien und im Irak zurück.

Økokrim sagte, die Untersuchung werde untersuchen, ob Juul Leistungen im Zusammenhang mit ihrer offiziellen Position erhalten habe, und beschrieb den Fall als komplex und wahrscheinlich langwierig. Die Anwälte von Juul und Rød-Larsen erklärten, ihre Mandanten kooperieren vollständig mit den Ermittlern und bestreiten jegliches Fehlverhalten. Die Untersuchung folgt auf die Veröffentlichung von Akten des US-Justizministeriums, die mit Epstein in Verbindung stehen und offenbar finanzielle und persönliche Verbindungen zwischen dem Paar und dem in Ungnade gefallenen Finanziers zeigen, einschließlich Reise- und Nachlassbezogenen Angelegenheiten. Die Behörden betonten, dass das Erscheinen in den Akten an sich kein kriminelles Verhalten bedeutet.

Der Fall hat die Prüfung von Epsteins Verbindungen in Norwegen verstärkt, wo seine früheren Verbindungen zu prominenten Persönlichkeiten, darunter Mitglieder der königlichen Familie, bereits öffentliche Debatten ausgelöst haben. Norwegens Außenminister sagte, Juuls Kontakt zu Epstein zeuge von einem schwerwiegenden Fehlurteil, der das Vertrauen in ihre Rolle untergrabe. Økokrim hat außerdem eine separate Untersuchung gegen eine weitere prominente norwegische Persönlichkeit eingeleitet, die in den Epstein-Akten genannt wird, da der Druck auf vollständige Transparenz bezüglich des Ausmaßes von Epsteins Beziehungen im Land wächst...