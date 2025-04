Northern League of Legends Championship Finals wird im Sommer in Kopenhagen ausgetragen Die European Regional League veranstaltet eine Präsenzveranstaltung in den dänischen K.B. Hallen.

HQ Die Northern League of Legends Championship, die European Regional League, die das Vereinigte Königreich und die nordischen Länder betrifft, hat angekündigt, dass sie in diesem Sommer ein persönliches Finale veranstalten wird. Die Veranstaltung, die unter dem Namen Leagues Disrupt bekannt ist, wird die Action nach Dänemark verlagert, genauer gesagt nach Kopenhagen K.B. Hallen, sowohl für das Halbfinale als auch für das große Finale der Spring Season. Das Event findet zwischen dem 31. Mai und dem 1. Juni statt, und da nur diese letzten drei Spiele gezeigt werden, qualifizieren sich nur vier Teams für die persönliche Action. Wer das sein wird, werden wir in etwa einem Monat wissen, wenn sich die Spring Season ihrem Ende nähert. Uns wurde gesagt, dass das Event auch eine Fan-Expo und zusätzliche Unterhaltung bieten wird, wenn ihr also Ende Mai oder Anfang Juni in Dänemark seid, solltet ihr unbedingt die Augen nach diesem Turnier halten, wenn ihr kompetitive League of Legends Action mögt.