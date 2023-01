Ich habe das Gefühl, dass die Leute oft Begriffe wie "verstecktes Juwel" etwas irreführend über Indie-Spiele verwenden, die tatsächlich eine gute Anzahl von Bewertungen und solide Verkaufszahlen hinter sich haben. Aber im Fall von Northern Journey denke ich, dass diese Art von Begriff völlig gerechtfertigt ist. Das Spiel wurde 2021 veröffentlicht, aber erst jetzt, Anfang 2023, wurde ich dank eines glühenden Resetera-Threads auf seine Existenz aufmerksam. Es hat knapp 1000 Benutzerbewertungen auf Steam, und eine schnelle Google-Suche bestätigt, dass es nicht viel mehr als einige kritische Rezensionen und Videos bietet, die ihm gewidmet sind. Deshalb werde ich jetzt meinen Teil dazu beitragen, die GR-Leute davon zu überzeugen, warum es definitiv empfehlenswert ist, etwa 10 Stunden Ihres Lebens darauf zu werfen und dabei einen extrem talentierten norwegischen Spieleentwickler zu unterstützen.

Wie beschreiben Sie Northern Journey? Ein zufälliger Steam-Benutzer hat es mit der folgenden kurzen Empfehlung ziemlich gut auf den Punkt gebracht: "Wenn David Lynch ein Elder Scrolls-Spiel inszenierte." Ja, Skyrim ist wahrscheinlich das erste Spiel, das einem in den Sinn kommt, wenn man Northern Journey spielt, bei dem es darum geht, eine ausgesprochen nordische Welt zu erkunden. Dunkle Wälder, trübe Höhlen, brütende Sümpfe, tiefe Fjorde, nebelverhangene Berge - die Welt fühlt sich kalt, rau und bedrückend an, aber auch melancholisch dank des fantastisch atmosphärischen und manchmal düsteren Soundtracks, der einzigartige Tracks für jeden der Bereiche des Spiels enthält. Es sieht so aus, als ob das Spiel in der Creation Engine von Elder Scrolls erstellt wurde, obwohl es Unreal Engine 4 zu sein scheint, aber es fühlt sich alles "handgefertigter" an.

Ich denke, wir sind uns alle einig, dass die jüngsten Elder Scrolls-Spiele mit ihren großen offenen Welten selten von einem Moment auf den anderen das aufregendste und anspruchsvollste Leveldesign bieten. Northern Journey hingegen schafft es, an dieser Front erfolgreich zu sein, dank seines scharf fokussierten, linearen Designs (halboffene Bereiche treten auf, aber es gibt immer einen richtigen Weg nach vorne), das sowohl von Zelda als auch von Souls inspiriert zu sein scheint. Ersteres, weil Sie oft Schlüssel, Räder, Handschaukeln und ähnliche Gegenstände finden müssen, um gesperrte Bereiche freizuschalten. Letzteres, weil Sie auf Türen stoßen, die sich nur von der gegenüberliegenden Seite öffnen; weil Sie ständig zufriedenstellende Abkürzungen zwischen den Bereichen erstellen, indem Sie Leitern herunterschieben, Aufzüge absetzen, Ziplines verwenden usw.; weil Sie gelegentlich durch klobige Plattformabschnitte zurückgehen müssen; Und weil die Charaktere des Spiels sowohl in der Sprache, in den Hinweisen als auch in den Motiven kryptisch sind.

Das ist auch der Grund, warum es wie der oben erwähnte Steam-Nutzer durchaus sinnvoll ist, sich David Lynch als Director des Spiels vorzustellen. Northern Journey ist trippig, zum Teil wegen der kryptischen Charaktere, des dunklen Humors des Spiels und der allgegenwärtigen kleinen und gruseligen Atmosphäre, aber auch, weil die Welt in so viel Geheimnis wie Nebel gehüllt ist, da der Entwickler stark auf nordische Folklore zurückgreift (denken Sie an Hexen, Goblins und dergleichen).

Ist das Spiel also ein Meisterwerk im "perfekten" Sinne? Auf keinen Fall. Nicht alle Bereiche des Spiels sind von der gleichen Qualität, Bosskämpfe können ernsthaft frustrierend sein und das Kampfsystem im Allgemeinen kann am besten als "janky" beschrieben werden. Sie laufen in der ersten Person herum und verwenden Projektilwaffen wie Schleudern, Bögen und Wurfäxte, um alle Arten von gruseligen Krabbeltieren zu töten (wenn Sie eine Phobie vor solchen Dingen haben, Dies ist NICHT das Spiel für Sie). Das Kampfsystem hat starke Assoziationen mit Doom, Quake, Unreal Tournament und ähnlichen Spielen aufgrund der schnellen Bewegungen des Spielers und der vielen Lebens- und Munitionsbehälter, die in der Umgebung verstreut sind. Aber Feinde sind auch blitzschnell, springen wie Weitspringer und saugen in kürzester Zeit das Leben aus dir heraus, so dass es oft ein Fall von hektisch hin und her mit blutrünstigen Riesenmücken, Blutegeln und anderen Leckereien im Schlepptau sprintet, während du deine Ellbogenbrust lässt, dann nur eine Sekunde Zeit hast, um sich umzudrehen und zu versuchen, mit einem kleinen, Unzuverlässiges Sichtungsgetreide.

Deshalb würde ich Ihnen auch raten, OFT zu sparen. Das Spiel speichert nicht automatisch, es liegt am Spieler, sich daran zu erinnern, aber zum Glück ist es super einfach und schnell, auf der 5-Taste zu speichern. Das Spiel ist übrigens wirklich gut optimiert und läuft hervorragend auf älterer oder ungeeigneter Hardware.

Northern Journey ist nicht nur Skyrim auf Schwämmen. Während die Inspirationen klar sind, schafft es das Spiel, seine eigene, meiner Meinung nach unglaublich verführerische Identität zu schaffen. Die Welt ist so faszinierend und das Leveldesign in einem Großteil des Abenteuers so fesselnd, dass Sie bereit sind, dem Entwickler das unausgegorene Kampfsystem zu verzeihen. Der Gründer des Solostudios Slid Studio, ein Norweger namens Øystein, ist wirklich jemand, auf den man in Zukunft achten sollte, und er verdient viel mehr Aufmerksamkeit für den kleinen Rohdiamanten, den er auf Steam gesetzt hat. Das perfekte Spiel für einen regnerischen Tag und eine dampfende Tasse Kaffee an der Seite.