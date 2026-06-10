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Es ist hier unmöglich, keine Parallelen zu den Nobody-Filmen zu ziehen, die als erste versuchten, Bob Odenkirk als neuen Actionhelden zu etablieren, und vielleicht ist das nicht so überraschend, da Derek Kolstad die Drehbücher für beide mitgeschrieben hat. Und ich, der Odenkirk absolut liebt, bin mehr als glücklich, ihn mit einer Schrotflinte herumrennen zu sehen, verfolgt von japanischen Gangstern und verrückten Kleinstadtpatrioten.

Die Handlung ist so einfach, wie sie klingt: Sie dreht sich um einen amtierenden Sheriff aus einer Kleinstadt, der nach einem lokalen Banküberfall dunkle Geheimnisse aufdeckt.

Der Sheriff von Odenkirk hat keine Zeit, viele Donuts zu essen.

Noch einmal: Kolstad hat das Drehbuch geschrieben, diesmal gemeinsam mit dem Regisseur. Eine kurze Zusammenfassung: Ich habe Nobody vor etwas mehr als einem Jahr noch einmal gesehen und festgestellt, dass es beim zweiten Mal besser war. Es ist wirklich, wirklich unterhaltsam, gewalttätig und witzig Action, bei der obendrein der fantastische Christopher Lloyd ("Doc" aus Zurück in die Zukunft) ordentlich in den Hintern treten darf. Die Fortsetzung war mäßig amüsant, aber nicht viel mehr und grenzte in Wahrheit an einen Flop.

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Was mich auf Normal aufmerksam gemacht hat, war nicht nur Odenkirks Beteiligung, sondern auch, dass ich schon immer eine Schwäche für Regisseur Ben Wheatley hatte. Seine Karriere war, gelinde gesagt, unausgewogen, aber ich freue mich immer darauf, zu sehen, woran er arbeitet. Ich habe sein Debüt, Kill List, während eines Horror-Marathons 2011 gesehen, und es hält immer noch unglaublich gut stand. Falls du seine tragischen, lustigen und dunklen Sightseers noch nicht gesehen hast, kann ich es auch sehr empfehlen. Aber... da sind seine fragwürdigeren Titel, wie Free Fire, der stilvoll, aber fade war, und In The Earth, ein seltsamer und fader Coronavirus-Horrorfilm, und ich muss zugeben, dass ich mich sowohl begeistert als auch nervös fühlte, als ich sah, dass er Meg 2: The Trench inszenieren sollte. Ich liebe Hai-Filme und fand den ersten einen albernen, unterhaltsamen Feel-Good-Film, und obwohl Meg 2 seine unterhaltsamen Momente hat, ist er im Kern eigentlich ziemlich sinnlos und es fehlt jeglichen von Wheatleys charakteristischem Stil.

Aber genug davon, zurück zu Normal. Die Handlung spielt in einer Kleinstadt mit demselben Namen. Der amtierende Sheriff, gespielt von Odenkirk, gerät in ein Chaos von Ereignissen, als ein missglückter Raubüberfall das friedliche Dasein zerstört und das kollektive Geheimnis der Kleinstadt aufgedeckt werden droht. Es ist eine einfache, aber unterhaltsame Handlung und die Schauspieler machen einen guten Job. Es ist großartig, Lena Headey, Brendan Fletcher, Henry Winkler und andere im Ensemble zu sehen, daher gibt es hier kleine Perlen.

Kreative Aktion von Ben Wheatley.

Es ist unterhaltsam und stellenweise sehr gewalttätig. Es gibt kleine, unerwartete und amüsante Wendungen in den Actionszenen, die sehr an Wheatley erinnern, und in diesen Momenten zeigt er, warum ich immer nach seinen Filmveröffentlichungen Ausschau halte. Hier zeigt sich eine echte Liebe zum Filmemachen, aber sie ist nicht gerade fesselnd oder besonders nervenaufreibend. Es ist vielleicht ein bisschen zu einfach und ich hätte mir ein etwas ausgearbeiteteres Drehbuch gewünscht (ich weiß, ich weiß, es ist ein gewalttätiger Actionfilm, aber lass einen Mann träumen). Wie üblich gibt es Dinge, die die Bewertung belasten und herunterziehen, aber es gibt immer noch genug, um mein Interesse zu wecken, und die Unterhaltungsanzeige steigt immer wieder in die Höhe. Außerdem ist Odenkirk immer sehenswert.

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Außerdem ist Normal in all seiner Schlichtheit ein stilvoller Film. Es bietet ein paar wirklich kreative, unterhaltsame Actionszenen, und obwohl es kaum ein Stirb-Die-Hard-Anwärter oder gar ein Nobody-Anwärter ist, sprechen wir letztlich von neunzig Minuten unterhaltsamer Eskapismus, und in solchen Momenten braucht man wirklich nicht viel mehr zu verlangen.