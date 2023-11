Nolan: "Kaufe Oppenheimer auf Blu-ray, damit dir kein böser Streaming-Dienst es stehlen kann"

HQ

Christopher Nolan mag keine Digitalkameras und er mag keine Streaming-Dienste, wie wir immer wieder gehört und gesagt bekommen haben, und jetzt ist er wieder dabei und argumentiert, dass man Oppenheimer auf Blu-ray kaufen sollte. Der Grund dafür ist, dass er glaubt, dass zum Beispiel Netflix es Ihnen stehlen kann, wenn der Lizenzvertrag ausläuft, wie er gegenüber Cinema Blend sagt.

"Und im Fall von Oppenheimer haben wir viel Sorgfalt und Aufmerksamkeit in die Blu-ray-Version gesteckt und versucht, die Fotografie und den Ton zu übersetzen und sie in den digitalen Bereich zu bringen, mit einer Version, die man zu Hause kaufen und besitzen und in ein Regal stellen kann, damit kein böser Streaming-Dienst sie dir stehlen kann."