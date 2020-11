Noch mehr Star Wars in Minecraft

You're watching Werben

Mojang hat in Zusammenarbeit mit Disney eine Minecraft-Erweiterung zum Thema Star Wars produziert. Im neuesten DLC-Paket sind zwölf verschiedene Terraintypen enthalten, die an Tatooine, Endor, Hoth, Nevarro, Sorgan und mehr erinnern. Darüber hinaus stehen 36 Charaktere aus der ursprünglichen Trilogie und der Serie The Mandalorian bereit. Abgerundet wird das Paket, das auf praktisch allen Plattformen 1.340 Minecoins kostet (umgerechnet sind das ca. 15 bis 20 Euro), mit einem neuen Soundtrack, einem thematischen HUD, neuen Texturen und sogar mit intergalaktischen Fahrzeugen, die auf dem Krieg der Sterne basieren. Minecraft ist das meistverkaufte Spiel aller Zeiten mit mehr als 200 Millionen verkauften Kopien auf allen nur denkbaren Plattformen dieser Welt.

Quelle: Mojang.