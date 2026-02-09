Noam Chomskys Ehefrau entschuldigt sich für einen "schweren Fehler" bezüglich der Verbindungen zu Jeffrey Epstein

HQ

Valeria Chomsky hat sich für das, was sie als "schweren Fehler" bezeichnete, bei der Aufrechterhaltung der Verbindungen zu Jeffrey Epstein bezeichnete, entschuldigt und erklärt, sie und ihr Ehemann, der renommierte Linguist Noam Chomsky, seien nachlässig gewesen, die Vergangenheit des in Ungnade gefallenen Finanziers nicht vollständig zu untersuchen. In einer an diesem Wochenende veröffentlichten Erklärung sagt sie, Epstein habe sie getäuscht und sich als Philanthrop dargestellt, der sich für Wissenschaft und akademische Diskussionen interessiert.

Die Beziehung steht erneut unter die Lupe, nachdem Dokumente des US-Justizministeriums veröffentlicht wurden, die die Kommunikation zwischen Epstein und Chomsky beschreiben, darunter Nachrichten, die nach Epsteins Schuldbekenntnis 2008 und im Zuge neuer Vorwürfe wegen Menschenhandels im Jahr 2019 gesendet wurden, erneut unter Beobachtung geraten. Valeria Chomsky sagte, das Paar habe das volle Ausmaß von Epsteins Verbrechen erst zu seiner zweiten Festnahme im Juli 2019 verstanden, obwohl frühere Berichte bekannt waren. Sie fügte hinzu, dass Noam Chomsky, inzwischen 97 Jahre alt und sich von einem schweren Schlaganfall von 2023 erholt, später ihr Bedauern über den Fehlurteil teilte.

Valeria Chomsky versuchte außerdem, den Rat ihres Mannes von 2019 an Epstein zum Umgang mit Medienkritik einzuordnen, indem sie sagte, Epstein habe sich selbst als Opfer ungerechter Verfolgung dargestellt und Chomskys langjährige Kritik an der Medienkultur und der "Cancel Culture" ausgenutzt. Sie räumte ein, dass das Paar an Abendessen und akademischen Zusammenkünften teilnahm, die von Epstein in den USA und Europa ausgerichtet wurden, sagte jedoch, sie hätten nie seine Privatinsel besucht und keine Kenntnis von kriminellen Aktivitäten gehabt. Die finanziellen Geschäfte zwischen den beiden Männern, so sagte sie, seien begrenzt und beinhalteten keine gemeinsamen Investitionen, und fügte hinzu, dass Epstein Manipulation genutzt habe, um durch Verbindungen Nähe und Glaubwürdigkeit zu gewinnen...