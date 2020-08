No Straight Roads auf der Switch spielt ihr mit eurer dreiköpfigen Band zusammen

Die Nintendo Switch ist eine sichere Wahl für die meisten Indie-Spiele und sogar eine kompetente Anlaufstelle für größere Multiplattform-Projekte. Das Action-Musical No Straight Roads wird am 25. August auf dem Hybriden aufschlagen und Entwickler Metronomik hat gerade einen neuen Trailer veröffentlicht, der sich auf die exklusiven Switch-Funktionen stützt. Das gesamte Gameplay stamme aus direktem Game-Capturing und die Entwickler versprechen weiter, dass es mit 60 Bildern pro Sekunde auf der Hardware läuft.

Bis zu drei Spieler dürfen No Straight Roads auf der Switch in einem optionalen Assist-Modus mit Touchscreen-Steuerung zusammen erleben - ihr dürft aber auch mit einem Pro-Controller spielen, falls ihr das wünscht. Im Spiel geht es um die Geschichte der beiden Rockmusiker Mayday und Zuke, die in Vinyl City gegen die vorherrschenden EDM-Megastars kämpfen. Der Titel erhält musikalische Unterstützung von Wan Hazmer (Final Fantasy XV) und Daim Dziauddin (Street Fighter V), Vorbesteller der physischen Handelsversion von No Straight Roads auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch bekommen alle 21 Titel des Soundtracks als Download-Code. Das Paket wird aber erst im September ausgeliefert.