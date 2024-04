No Rest for the Wicked (Early Access)

HQ

Wenn die Macher von Ori and the Blind Forest ein neues Spiel im Early Access veröffentlichen, muss man die Augen mit Interesse öffnen und sich ihre neue Kreation ansehen. Ori and the Blind Forest und sein Nachfolger Will of the Wisps sind sehr, sehr schöne Metroidvania-Spiele, die ich wegen ihrer schönen Grafik und Persönlichkeit geliebt habe - etwas, das der Spieleindustrie heute schmerzlich fehlt. Es sind fast nur die Indie-Entwickler, die es wagen, ein wenig anders zu sein und Spiele mit Herz zu entwickeln, nicht nur mit Fokus auf das Endergebnis. Moon Studios, wie der Entwickler heißt, hat nun das Spiel No Rest for the Wicked im Early Access auf Steam veröffentlicht, und das Studio versucht sich an einem völlig neuen Genre. Also habe ich mich in die von der Pest heimgesuchte Welt gewagt, um zu sehen, was sie bewirken kann.

Natürlich ist es wichtig zu beachten, dass dies nur der Anfang von No Rest for the Wicked ist, und wir werden es verfolgen, wenn das Studio das Spiel aktualisiert. Es stehen bereits drei kleine Updates mit Fehlerbehebungen bereit.

Der König ist tot! Magnus, sein Sohn, ist jetzt für das Land verantwortlich, aber er glaubt, dass sein Vater eingeschränkt war und die Dinge anders machen will. Das einzige Problem ist, dass die Pest wieder zugeschlagen hat und der junge König entschlossen ist, etwas dagegen zu unternehmen. Dein Charakter wird also nach Isla Sacre geschickt, einem umstrittenen Archipel, auf dem verschiedene Mächte um die Macht wetteifern.

Du spielst einen sogenannten Cerim, der mit einem Pestarzt aus dem Mittelalter verglichen werden kann. Der Arzt, den du spielst, wurde nach Isla Sacre geschickt, um die Seuche auszurotten, aber die Leute sind nicht gerade glücklich, dich zu sehen, wovon du zu Beginn des Spiels sehr überzeugt bist, als du dich auf dem Schiff befindest, das dich auf die Insel bringen wird. Diese Reise endet jedoch nicht wie erwartet, da das Schiff von Monstern angegriffen wird und nachdem Sie gelernt haben, wie Sie Ihren Charakter steuern und spielen können, läuft das Schiff an der Küste von Isla Sacre auf Grund und Sie wachen am Strand auf. Dann müsst ihr euch bis zur Hauptstadt der gefährlichen Insel Sacrement durchkämpfen. Das einzige Problem ist, dass die Insel voller ehemaliger Menschen ist, die die Seuche in Monster verwandelt hat. Das ist natürlich ziemlich mühsam. Die Geschichte in No Rest for the Wicked ist ziemlich mutig und die Atmosphäre ist angespannt und unangenehm. Glücklicherweise sind viele der Charaktere, denen man begegnet, ein wenig schrullig und gleichen die deprimierende Atmosphäre aus, was ich sehr schätze. Die Balance ist mir wichtig, damit ein Spiel nicht zu deprimierend oder verrückt wird, und No Rest for the Wicked liefert das.

Im gleichen Atemzug ist es erwähnenswert, dass die Zwischensequenzen fantastisch sind. Sie sind voller Persönlichkeit und das visuelle Design ist magisch. Die Figuren, die Sie sehen, sehen aus, als wären sie mittelalterlichen Gemälden entsprungen. Ich habe noch nie einen Stil wie den von No Rest for the Wicked gesehen, aber Mann, ist das cool. Als Geschichtsliebhaber ist es besonders cool zu sehen, wie die Gemälde, die man so viele Jahre lang analysiert hat, auf diese Weise zum Leben erweckt werden.

Der Ton von No Rest for the Wicked ist stark von der Soulsborne-Serie von FromSoftware inspiriert, und ich habe die gleichen Vibes aus dem Spiel mitgenommen wie beispielsweise aus den Dark Souls -Spielen. Diese ungreifbare Einsamkeit und der Verfall, die die meisten Spiele der Serie haben. Wenn Sie also ein Fan sind, werden Sie sich in No Rest for the Wicked zu Hause fühlen. Diejenigen, die jedoch denken, dass FromSoft in seiner Erzählung ein wenig zu vage und allegorisch ist, werden sich darüber freuen, dass es hier Charaktere gibt, es gibt Dialoge, es gibt Interaktion.

No Rest for the Wicked ist eine Art isometrisches Souls -Spiel mit viel Extra-Geschmack. Man sieht also alles von oben in einem isometrischen Winkel, genau wie in der Diablo -Reihe. Die Entwickler haben dir beim Start des Spiels eine Warnung in den Kopf gesetzt, dass es mit einem Controller und nicht mit Maus und Tastatur gespielt werden sollte, da das Spiel für dieses Steuerungsschema konzipiert ist. Maus und Tastatur können jedoch auch verwendet werden, können jedoch etwas ungenau sein, da es Sequenzen gibt, die eine sehr präzise Steuerung erfordern, die eine Tastatur nicht bieten kann. Ja, meistens ist es umgekehrt, ich weiß. Es funktioniert gut, obwohl es Teile des Spiels gibt, in denen einem die Steuerung in den Rücken fällt und man ins Leere und in den Abgrund springt. Es gibt also immer noch Kinderkrankheiten, an denen Moon Studios arbeiten muss. Und das ist eine allgemeine Sache mit dem Spiel. Das Potenzial ist riesig, aber dieses Potenzial wird erst dann richtig zum Tragen kommen, wenn das Spiel etwas länger im Ofen ist.

Das primäre Spieldesign von No Rest for the Wicked dreht sich um den Kampf gegen die vielen Monster, die durch die Seuche verursacht wurden. Hier hebt sich No Rest for the Wicked von anderen isometrischen Rollenspielen im gleichen Stil ab, da die Kämpfe sehr Dark Souls -artig sind. Du massakrierst nicht nur Monster zu Hunderten wie in Diablo, sondern jeder einzelne Gegner, dem du begegnest, ist tödlich und du musst ihre Angriffsmuster lernen, um sie zu besiegen. Wenn du das nicht tust, bekommst du einen Tritt in den Hintern und wirst genau wie in Dark Souls an den Ort zurückgeschickt, an dem du das Spiel zuletzt gespeichert hast. Im Gegensatz zu Dark Souls kommen die Monster, die du besiegst, jedoch nicht zurück, wenn du neu startest. Das war ein ziemlich großes Problem für mich, als ich vom ersten Boss im Spiel erwischt wurde, was mich absolut angeschlagen hat. Normalerweise hätte ich viel gegrindet und wäre stärker zurückgekommen, aber es ist schwer, wenn die Monster nicht zurückkommen. Ich denke, das ist etwas, das geändert wird, da es in meinen Augen unlogisches Spieldesign ist.

Das Charaktersystem selbst ist auch wie in Dark Souls, und wenn du aufsteigst, musst du Punkte in Stärke, Ausdauer, Gesundheit und so weiter stecken, und die Waffen, die du findest, können nur verwendet werden, wenn du die richtigen Fähigkeiten auf einem ausreichend hohen Level hast. Worauf du die Punkte steckst, beeinflusst auch die Art und Weise, wie du das Spiel spielst. Ich habe mich für das normale Kurzschwert entschieden, weil es nicht so viel Ausdauer braucht, um feindliche Schläge abzuwehren, so dass man ausweichen kann und generell beweglicher ist. Mit schwereren Waffen braucht man mehr Ausdauer, um sich zu bewegen, aber man verursacht mehr Schaden. Einem alten Dark Souls Veteranen ist das alles vertraut. Es funktioniert gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie man mit den schwereren Waffen auskommen kann, da man so gut wie nichts tun kann, wenn einem die Ausdauer ausgeht. Ich denke, dies ist einer der Bereiche, die von Moon Studios mehr getestet werden müssen, während sich das Spiel im Early Access befindet. Das Gleiche gilt für die Monster, die teilweise recht unausgewogen sind.

Eine weitere Beschwerde, die ich habe, ist, dass sich dein Charakter sehr langsam bewegt und du einen Knopf gedrückt halten musst, um zu rennen. Dies kann dazu führen, dass sich dein Charakter sehr schwer und ungeschickt anfühlt, und die präzise Steuerung, die das Spiel erfordert, kann sehr unterschiedlich sein. Das sind Dinge, die geändert werden können und wahrscheinlich auch geändert werden, wenn Moon Studios Feedback zum Spiel erhält. Ich hoffe es, denn No Rest for the Wicked ist ein Rohdiamant, dem nur ein paar unscharfe Facetten poliert werden müssen, damit er so glänzen kann, wie er es verdient. Halten Sie also Ausschau nach No Rest for the Wicked. Hier gibt es etwas Besonderes, das das Action-Rollenspiel-Genre möglicherweise wiederbeleben könnte. Ich habe jeden Moment genossen, Frustrationen und alles, weil es gute und herausfordernde Unterhaltung in No Rest for the Wicked ist.