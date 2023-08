No Man's Sky kündigt ein großes neues Update im Video zum 7-jährigen Jubiläum an

HQ

Wenn man bedenkt, dass No Man's Sky bei der Veröffentlichung ein absolutes Freudenfeuer war, zeigt die Aussage, dass wir sieben Jahre später das Weltraumabenteuer feiern und uns auf das nächste Update freuen würden, was für eine Reise wir hinter uns haben.

Im Jubiläumsvideo spricht nun Sean Murray, der Gründer von Hello Games, über seine Erfahrungen mit No Man's Sky und worauf er sich in Zukunft freut. "Ich habe fast ein Drittel meines Lebens an diesem Spiel gearbeitet, und es war erfolgreicher, als wir es je geplant oder uns erträumt hatten", sagte er. "Es war nicht immer einfach, aber das, was unser Leitstern war, waren die Spieler und die Community."

Das nächste Update für das Spiel ist Echoes, das derzeit ein Rätsel bleibt. Hoffentlich können wir nach diesem großen Jubiläum noch mehr über das kommende Update erfahren.