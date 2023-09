No Man's Sky dank Starfield auf aktuellem Popularitätshoch

HQ

Während PC- und Xbox-Spieler durch die Galaxie reisen und zusammen mit Bethesda in Starfield alle möglichen Abenteuer erleben, scheint es, als ob Leute, die noch keine Gelegenheit hatten, es auszuprobieren, ihren Platzbedarf woanders bekommen.

Sean Murray, Mitbegründer von Hello Games, hat gerade verraten, dass No Man's Sky "seinen größten Monat in den letzten Jahren" erlebt hat, was nicht allzu schlecht ist, wenn man bedenkt, dass es sich um ein sieben Jahre altes Spiel handelt. Die Popularität von Starfield hat sicherlich zu diesem beeindruckenden Ergebnis beigetragen, aber es gab auch ein ziemlich großes Update namens Echoes, das Ende letzten Monats veröffentlicht wurde und wahrscheinlich auch ein gewisses Interesse geweckt hat.

No Man's Sky ist derzeit für PC, PlayStation, Switch und Xbox verfügbar. Bist du in letzter Zeit zu No Man's Sky zurückgekehrt?