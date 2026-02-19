NLC geht auf Kritik ein: "Wir haben Fehler gemacht und übernehmen Verantwortung dafür."

HQ

Obwohl die Northern League of Legends Championship der Ort war, an dem Los Ratones wuchs und sich zu einer EMEA-Macht entwickelte, steht die in Großbritannien und Nordland ansässige European Regional League in letzter Zeit wegen jüngster Entscheidungen und Misserfolge stark kritisiert.

Es gibt Berichte, dass die Liga diejenigen, die dafür angestellt wurden, nicht bezahlt hat, und ebenso wurden einige der Veränderungen, die dazu geführt haben, dass sie sich von einem traditionellen Übertragungssystem entfernt, nicht geschätzt.

Nun hat die NLC eine Erklärung herausgegeben, in der sie viele dieser Bereiche kommentiert und feststellt, dass sie "Fehler gemacht hat und wir die Verantwortung dafür übernehmen."

Bezüglich der Zahlungsbedenken erklärt die NLC, dass sie Schwierigkeiten mit der Finanzierung hat, aber inzwischen eine finanzielle Unterstützung gesichert hat, weshalb es zu späten Zahlungen für diejenigen kommt, denen Gebühren versprochen wurden.

Ebenso gibt die NLC zum Ausdruck, dass sie weiß, dass die Änderung des Formats und des Aufbaus zu weit gegangen sind und sich im Prozess einer Neubewertung für die Winter Split befinden. Die NLC erklärt: "In den kommenden Wochen werden wir auf einen traditionelleren Rundfunkansatz umstellen, während wir den besten Weg nach vorne prüfen."

Die Erklärung endet damit, dass die NLC ihr Engagement für eine wettbewerbsfähige zweite Liga bekräftigt League of Legends und mit der Schlussfolgerung abschließt: "Wir lernen, und wir sind engagiert – und wir werden Fehler machen."