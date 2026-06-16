Nissan wird diesen Winter offiziell die neue Skyline vorstellen

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Wir wissen schon seit einiger Zeit, dass Nissan an einem Skyline-Revival arbeitet, einem lang erwarteten Comeback für die legendäre Submarke, die schon lange fehlt.

Wie Motor1 berichtet, hat Nissan-CEO Ivan Espinosa bestätigt, dass die nächste Generation der Skyline diesen Winter ihr offizielles Debüt feiern wird. Noch beeindruckender ist, dass das neue Modell in nur 26 Monaten entwickelt wurde.

Laut Espinosa erreichte Nissan den deutlich kürzeren Entwicklungszyklus durch den Einsatz von KI-unterstützten Designtools, fortschrittlichen digitalen Tests und effizienteren Fertigungsprozessen. Das Unternehmen hofft, dass dieser Ansatz es ermöglicht, sein Sortiment deutlich schneller zu aktualisieren als zuvor.

Der neue Skyline bleibt eine viertürige Sportlimousine und wird voraussichtlich ein traditionelles Hinterradantriebssystem beibehalten. Offenbar wird er von einer verbesserten Version des Nissan-Doppelturbo-3,0-Liter-V6 angetrieben, der potenziell bis zu 450 PS leisten kann.

Es gibt vorerst nur einen Teaser, den Sie unten sehen können.