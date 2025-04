Nissan unterstützt Renault bei der Entwicklung der nächsten Iteration des Twingo

HQ

Renault hat schon seit einiger Zeit Pläne für das Debüt einer neuen Version des Modells Twingo gesät und Lärm gemacht, und es sieht so aus, als ob dies endlich Realität werden soll. In einer Pressemitteilung stellt der französische Autohersteller fest, dass er sich mit Nissan zusammentut, um ein neues Twingo Wirklichkeit werden zu lassen, wobei es sich um ein vollelektrisches Modell handelt, das auf der Renault-Plattform Ampere entwickelt wird.

Konkret heißt es: "Die Renault-Gruppe wird über Ampere, den ersten europäischen Pure-Player für intelligente Elektrofahrzeuge, ab 2026 ein Derivat des Twingo, ein Fahrzeug des A-Segments, für Nissan entwickeln und produzieren, was ihr Know-how und ihre Roadmap zur Reduzierung von Entwicklungskosten und -zeit bestätigt. Dieses Modell wird von Nissan entworfen."

Also ja, der Twingo wird von Nissan entworfen und soll 2026 auf den Markt kommen. Uns wird nichts weiter über das Auto erzählt, was bedeutet, dass wir einfach dran bleiben müssen, bevor wir mehr über die Leistung, die Preisklasse, das tatsächliche Veröffentlichungsdatum und all die anderen guten Dinge erfahren.

