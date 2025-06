Nissan stellt neuen Leaf vor, der als "Elektrofahrzeug für alle" beschrieben wird

HQ

Nissan möchte sein Angebot an Leaf Elektrofahrzeugen ausbauen und stellt jetzt ein brandneues Modell vor, das angeblich ein "Elektrofahrzeug für alle" ist. Das Auto wird als "familienfreundliches" Modell beschrieben, das ein "mutiges, schlankes, durchdachtes, reaktionsschnelles, glattes und selbstbewusstes" Design hat, und auch ein Auto, das eine "überzeugende Alternative" für diejenigen ist, die den Verbrennungsmotor hinter sich lassen möchten.

Die Leaf gibt es in einer Vielzahl von Optionen, die mit einer 52-kWh-Batterie beginnen, die auf bis zu 75 kWh erweitert werden kann. Die untere Variante bietet eine Leistung von 130 kW und 345 Nm Drehmoment, die größere Variante zielt auf 160 kW und 355 Nm ab. Der größere soll außerdem eine Reichweite von bis zu 303 Meilen mit einer Ladung bieten, wobei auch 10-80 % Schnellladesysteme aktiviert sind.

Im Inneren des Leaf befindet sich eine neue Infotainment-Suite, die entweder ein duales 12,3-Zoll- oder ein duales 14,3-Zoll-Bildschirmsystem sowie Bose-Lautsprecher und einen Dimming Panoramic Roof umfasst, der es den Passagieren ermöglicht, das ganze Jahr über natürliches Licht zu erleben.

Dieser Leaf wird in Japan am Tochigi Plant und in England am Standort Sunderland gebaut, und uns werden weitere Informationen zur Preisgestaltung versprochen, wenn es sich dem Markteinführungsdatum des Autos in den jeweiligen Märkten nähert, was den Herbst in den USA und danach in anderen Märkten einschließt.

