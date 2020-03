Nioh 2: So bekommt ihr den Seelenkern der Kodamas

You watching Werben

Heute erscheint Nioh 2 auf der Playstation 4 und somit bekommen viele wartende Spieler endlich die Gelegenheit, selbst in die Fortsetzung des Action-Rollenspiels von Team Ninja einzutauchen. Zwischen den vielen Schlachten und all den Toden, die euer Samurai zweifelsohne erleiden wird, verbirgt das Spiel eine Vielzahl neuer Interaktionen mit der Spielwelt, die kleine Geheimnisse für uns bereithält. In diesem kleinen Artikel wollen wir euch von den sogenannten Sudamas erzählen und welche Überraschungen sie für euch bereithalten.

Die teuflischen Sudamas sind die Gegenstücke der freundlichen Kodama, die uns an unserem Schrein in Nioh passive Vorteile gewähren (wie z. B. eine höhere Wahrscheinlichkeit Elixiere oder seltenere Gegenstände zu finden). Durch die bösartige Energie des dunklen Yokai-Reichs werden die Sudama jedoch transformiert und fortan von einer unstillbaren Gier beherrscht. Die winzige Totenschädelmaske der kleinen lila Geschöpfe deutet es bereits an, ihr solltet ihnen gegenüber vorsichtig sein, obwohl sie von sich aus nicht feindlich gesinnt sind.

Wenn ihr einen dieser Dämonen entdeckt, könnt ihr entweder vorbeigehen und sie ignorieren oder ihnen ein Objekt vor die Füße werfen. Wenn ihnen der Gegenstand gefällt, bekommt ihr etwas mit ähnlichem Wert zurück, doch wenn der Gegenstand nicht den Erwartungen des Sudamas entspricht, überlebt ihr die Begegnung mit der kleinen Kreatur möglicherweise nicht. Ein weiteres Problem, das ihr bei diesem Handel berücksichtigen solltet ist, dass die Belohnung an Wert verliert, wenn ihr den Sudamas immer den gleichen Gegenstand hinwerft.

Wer sich nun den begehrten Kodama-Seelenkern (und die dazugehörige Trophäe) sichern möchte, der muss einem Sudama lediglich ein paar Seelenkerne hinwerfen, die man von anderen Feinden aufgesammelt hat. Das kleine Wesen wird von dem Austausch begeistert sein und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es einen Kodama-Soulcore als Gegenwert liefert (fragt uns lieber nicht, wie der an einen ran gekommen ist). Wenn ihr die Beute im Schrein abgebt und den Kern dort reinigt, dann habt ihr den Erfolg in eurer Tasche. Das ist nur eines von vielen Geheimnissen, die in Nioh 2 verborgen sind, mehr Informationen zum Spiel findet ihr in unserer Kritik.