Nioh 2: Details zur PC-Version

Von KOEI TECMO Europe haben uns Information zur PC-Fassung des Fantasy-Action-RPGs Nioh 2 erreicht, das am 5.2.2021 in der Complete Edition auf Steam erscheinen soll. "Neben der Hauptstory werden auch die drei DLCs „Der Schüler des Tengu", „Dunkelheit in der Hauptstadt" und „Der erste Samurai" in der Complete Edition dabei sein und dem Spieler Zugang zu zwei zusätzlichen Waffenarten gewähren: dem Sansetsukon, einem dreiteiligen Stab, sowie den Fäusten." Weitere Informationen findet Ihr auf der offiziellen Homepage von Nioh 2.