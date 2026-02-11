Nio hat gerade 100 Millionen Elektrobatterienwechsel durchgeführt

HQ

Viele potenzielle Elektrofahrzeugbesitzer fürchten immer noch die hohen Kosten für den Austausch eines alten Batteriepakets, wenn ein Elektrofahrzeug älter wird, und es gibt einige Situationen, in denen diese Angst berechtigt ist.

Der chinesische Hersteller Nio löste das, indem er seine Elektromodelle im Grunde nur mit einem Leasingvertrag für das eigentliche Batteriepaket verkaufte und den Nutzern erlaubte, diese auszutauschen. Auch wenn diese Idee nicht überall Anklang fand, scheint sie dennoch Anklang gefunden zu haben.

Wie InsideEVs berichtet, hat Nio-CEO und Gründer William Li kürzlich einen Livestream durchgeführt, in dem er bestätigte, dass sie gerade 100 Millionen ausgetauschte Batterien überschritten haben.

Nio verfügt weltweit über 3790 Tauschstationen, und obwohl das Konzept auf Kritik stößt, insbesondere wegen des enormen Platzes, der für den Akkuwechsel als echte Alternative zum Laden erforderlich ist, scheint es bei Nio-Besitzern beliebt zu sein.