Nintendo-Switch-Spieler müssen länger auf Life is Strange: Remastered Collection warten

HQ

In weniger als zwei Wochen möchte Square Enix die beiden Abenteuertitel Life is Strange und Life is Strange: Before the Storm in einer "Remastered Collection" veröffentlichen, allerdings müssen sich Nintendo-Switch-Spieler wieder einmal etwas länger darauf gedulden. Die beiden Spiele der Sammlung werden Anfang Februar nicht zusammen mit den PS4-, Xbox-One- und PC-Versionen auf der Hybridplattform veröffentlicht, bestätigt das Entwicklerteam in einem Social-Media-Beitrag. Stattdessen sollen die Neuauflagen im Laufe des Jahres auf der Nintendo Switch nachgereicht werden. Ein konkreter Grund für die Verzögerung wird nicht angegeben, allerdings gibt es auch eine gute Meldung: Ab nächster Woche möchten die Entwickler mehr Eindrücke der vor allem visuell überarbeiteten Erfahrung mit den Fans teilen.