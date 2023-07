Nintendos Deal mit Microsoft umfasst alle zukünftigen Activision-Titel

HQ

Kürzlich wurde bekannt, dass Sony einem 10-Jahres-Vertrag mit Microsoft zugestimmt hat, um zukünftige Call of Duty-Veröffentlichungen auf PlayStation-Konsolen zu behalten. Wir berichteten , dass sich dieser Deal nur auf das Shooter-Franchise erstreckte und dass zukünftige Activision-Veröffentlichungen, die nicht Teil davon sind, PlayStation überspringen könnten, wenn sie dies wünschten.

Nintendos Deal mit Microsoft ist ganz anders und beinhaltet "ein vertragliches Recht, Activision-Inhalte nach der Fusion zu erhalten, einschließlich Call of Duty". Das bedeutet, dass der Entwickler nicht nur Call of Duty auf die Switch bringen wird, sondern Nintendo auch andere von ihm erstellte Inhalte zur Verfügung stellen wird.

Sony hätte diesen Deal haben können, aber nur bis 2027. So wie es jetzt aussieht, wird es bis 2034 Zugriff auf Call of Duty haben. Nintendos Deal hingegen galt immer für ein Jahrzehnt und ermöglicht mehr als nur Call of Duty. Vielleicht ist es das, was Sony dafür bekommt, dass es sich vor Gericht gegen den Microsoft Activision Blizzard-Deal wehrt.