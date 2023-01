Nintendogs könnte auf Mobilgeräte kommen

Ein kürzlich veröffentlichtes Patent könnte darauf hindeuten, dass der Nintendo DS-Klassiker Nintendogs in naher Zukunft auf mobile Geräte kommt.

Das von Insider Gaming entdeckte Patent enthüllt eine Idee für ein AR-fokussiertes, mobiles Nintendogs-Spiel. Wenn man bedenkt, dass Nintendogs und seine Fortsetzung Nintendogs + Cats beide Spiele waren, die sich unglaublich gut verkauften, wäre es sinnvoll, dass das Franchise ein Comeback feiert.

Da sich Pokémon GO auch auf Mobilgeräten immer noch als bestialisches Spiel erweist, weiß Nintendo, dass es auf diesem Markt definitiv Geld zu verdienen gibt. Es gab einen spirituellen Nachfolger des Switch-Franchise in Little Friends: Dogs & Cats, aber es gab schon lange keinen offiziellen Nintendogs-Titel mehr.

Würdest du dich über eine Rückkehr von Nintendogs freuen, oder denkst du, dass es als Switch-Spiel zurückkommen sollte?