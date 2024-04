Nintendo wird nicht auf der Gamescom 2024 vertreten sein

HQ

Nachdem die E3 für immer ihre Pforten geschlossen hat, war die Gamescom im August die einzige wirklich große und internationale Spielemesse des Sommers. Leider scheint es, dass sie in diesem Jahr einen wirklich starken Player verlieren, denn Nintendo kündigt nun an (via Games Wirtschaft), dass sie im Gegensatz zum letzten Jahr nicht teilnehmen werden.

Eine vernünftige Vermutung ist, dass Nintendo einfach nicht viel zu zeigen hat, da der Großteil ihrer Spieleentwicklung längst auf den Nachfolger der Switch umgestellt wurde - der Gerüchten zufolge auf 2025 verschoben wurde. Es besteht also die Gefahr, dass es für die Switch einfach ein ziemlich leerer Sturz wird.

Hoffentlich wird es trotzdem eine spannende Gamescom, aber die Abwesenheit von Nintendo ist natürlich eine Enttäuschung. Drücken wir die Daumen, dass zumindest Microsoft und Sony dabei sein werden.

Danke VGC