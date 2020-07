Nintendo: Weiterhin keine Pläne für Nintendo Direct in 2020

Dieses Jahr war bislang relativ trocken für Nintendo-Switch-Besitzer, die nach neuen Spielen suchen. Normalerweise informiert uns der Entwickler regelmäßig mit Nintendo-Direct-genannten Streams, die über das Jahr verteilt werden, doch in 2020 hat sich vieles verändert. Bislang gab es keinen einzigen traditionellen Livestream vom japanischen Unternehmen, nur ein paar kleinere Videos, die sich einem bestimmten Spiel intensiv widmen. Laut Nintendo werde es auch in den kommenden Monaten keine Nintendo-Directs geben:

"Wir sind der Meinung, dass Nintendo Directs eine unglaublich effektive Möglichkeit sind, Informationen unseren Kunden auf sehr einfache Weise direkt zu präsentieren", erklärte der Nintendo-Chef Shuntaro Furukawa in einem Investorengespräch. "Umgekehrt ändern sich die Zeiten und damit auch die effektivste Art, Produkte zu bewerben. Daher besteht die Möglichkeit, dass es eine neue, bessere Möglichkeit gibt, diese Informationen zu präsentieren. Wir prüfen immer gerne alle Möglichkeiten, um diese Informationen an Kunden weiterzugeben."

"In normalen Jahren würden wir unseren Aktionären die auf der E3 vorgestellten Spiele zeigen. Aufgrund des Coronavirus wurde die E3 sowie andere große Spielereignisse vorerst abgesagt und wir haben nicht vor, solche Veranstaltungen selbst durchzuführen. [...] Stattdessen versuchen wir flexibel über neue Möglichkeiten nachzudenken, um Informationen über unsere Produkte zu präsentieren."

Das heißt dann wohl, dass wir in die zweite Jahreshälfte eintreten, ohne konkret zu wissen, was wir den Rest des Jahres an frischen Games auf dem Hybriden spielen werden. Ob das eine gute Strategie ist?

