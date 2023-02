Nintendo veranstaltet nächsten Monat eine weitere Direct

HQ

Nintendo Directs sind einige der am meisten erwarteten Ereignisse in einem Gaming-Kalender. Nintendo Directs zeigen oft einige kommende Indie-Hits sowie die First-Party-Spiele, an denen Nintendo gearbeitet hat, und sind keine Ereignisse, die man verpassen sollte.

Nun hat Nintendo eine weitere Direct angekündigt, die am 9. März stattfinden wird. Hier sehen wir den finalen Trailer zum kommenden Super Mario Bros. Movie. Abgesehen von Neuigkeiten, die dem Film gewidmet sind, werden wir jedoch nichts anderes sehen.

Dies bedeutet keine Spielnachrichten, was etwas enttäuschend ist, aber wenn man bedenkt, dass wir kürzlich eine Nintendo Direct hatten, macht es Sinn, dass das Unternehmen uns derzeit keine spielbezogenen Inhalte mehr zeigen möchte.

Werden Sie sich auf das nächste Nintendo Direct einstellen?