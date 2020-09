Nintendo umreißt Highlights aus Jump'n'Run-Sammlung Super Mario 3D All-Stars

Super Mario Bros. feiert seinen 35. Geburtstag und das erste Stück der Torte ist Super Mario 3D All-Stars, eine HD-Zusammenstellung der Titel Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy. Neben aufgefrischter Steuerung und der verbesserten technischen Präsentation liegt diesem Paket ein virtueller CD-Player bei, der viele Songs aus den OSTs der jeweiligen Spiele enthält (die man übrigens auch anhören kann, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist). An diesem Freitag, dem 18. September, erscheint dieses Triple Pack im digitalen eShop-Format und in einer physischen, stark begrenzten Verkaufsversion Format. Um sich gut auf diesen Moment vorzubereiten, hat Nintendo ein neues Video produziert, in dem all diese Inhalte und die Änderungen noch einmal im Detail vorgestellt werden.

