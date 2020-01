Nintendo tauscht vier alternative Switch-Cover für Tokyo Mirage Sessions #FE Encore

Es gibt gute Nachrichten für diejenigen, die sich eine physische Kopie von Tokyo Mirage Sessions #FE Encore gekauft haben und mit dem Standard-Cover-Design unzufrieden sind. Um den Start der Switch-Version zu feiern, lässt Nintendo die Spieler vier alternative Box-Cover auf ihrem Dienst My Nintendo herunterladen.

Auf den neuen Bildern sind weniger Zeichen zu sehen, als auf dem herkömmlichen Design, die Präsentation ist also insgesamt übersichtlicher und aufgeräumter. Natürlich benötigt ihr einen Drucker und 50 Platinum Points, um überhaupt davon Gebrauch machen zu können. Mit Hochglanzpapier und oder der Hilfe eines Copy-Shops bekommt ihr aber sicherlich ein zufriedenstellendes Ergebnis raus, das ihr hinter die Schurzfolie der Switch-Hülle steckt.

Leider hat die ganze Aktion einen kleinen Haken: Derzeit ist die Prämie nur für US-Kontoinhaber verfügbar. Spieler aus Deutschland und anderen Regionen Europas werden lediglich darüber informiert, dass der Nintendo-Dienst in unserer Region nicht verfügbar ist. Allerdings gibt es wie immer Mittel und Wege, an die entsprechenden Daten zu gelangen. Eurogamer hat zum Beispiel bestätigt, dass berechtigte Konten unabhängig von ihrem Standort Punkte einlösen konnten. Vielleicht habt ihr ja Glück?

Diese Belohnung verschwindet am 1. Juli wieder aus dem My-Nintendo-Programm und kann auch nur einmal heruntergeladen werden. Was haltet ihr von diesen alternativen Titelbildern oder solchen Aktionen im Allgemeinen? Unsere frische Kritik zu Tokyo Mirage Sessions #FE Encore findet ihr übrigens an dieser Stelle.

