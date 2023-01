Nintendo Switch-Nachfolger laut Nikkei 2024

HQ

Nintendo Switch ist nur noch zwei Monate von seinem sechsten Geburtstag entfernt. Nintendos Hybridkonsole ist bereits die viertmeistverkaufte Konsole aller Zeiten (die neuesten Zahlen zeigen, dass es bereits rund 120 Millionen Einheiten in Haushalten auf der ganzen Welt gibt) und die Schätzung des Unternehmens für 2023 ist es, weitere 20 Millionen Einheiten zu verkaufen.

Fakt ist aber auch, dass das System weit hinter den Anforderungen heutiger Software zurückgeblieben ist. Eine Konsole mit Komponenten von vor sechs Jahren wird kaum in der Lage sein, einige der neuesten Versionen zu verarbeiten, die portiert werden, und in vielen Fällen wird es mit grafischen Einschränkungen oder direkten Einbußen bei Qualität und Leistung sein. Aber all das kann ein Verfallsdatum haben, wenn die neuesten Nachrichten aus Japan etwas sind.

Die japanische Website Nikkei (via Reddit) hat heute einen Artikel veröffentlicht, in dem berichtet wird, dass Nintendo bereits Gespräche mit Komponentenlieferanten führt, um mit der Produktion des Nintendo Switch-Nachfolgers zu beginnen, der voraussichtlich Mitte 2024 in den Handel kommen wird. Eine Behauptung, die Nintendo zum Zeitpunkt des Schreibens nicht bestätigt hat, aber mit den jüngsten Aussagen von Digital Foundry übereinstimmen würde.

Obwohl wir in der Vergangenheit über den gemunkelten Tegra239-Chip im Nintendo Switch 2 gesprochen haben, enthüllt der Artikel nicht die Komponentenpartner von Nintendo für die neue Konsole. Was klar scheint, ist, dass, wenn es Mitte nächsten Jahres veröffentlicht wird, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom die letzte große Veröffentlichung im Lebenszyklus von Nintendo Switch wäre, vorausgesetzt, Mario hat nicht das letzte Wort in dieser Angelegenheit.