Nintendo Switch war 2020 in England so stark wie Playstation und Microsoft zusammen

Wir hören ständig, dass sich die Nintendo Switch überall auf der ganzen Welt sehr gut verkauft, doch stimmt das wirklich? Mehrere Analysten gehen davon aus, dass sich die Hardware auch 2021 gegen die Konkurrenz durchsetzen wird. Ein Blick auf anderen Regionen verdeutlicht die anhaltende Zugkraft der Switch ebenfalls.

An unsere Freunde aus Großbritannien konnte Nintendo 2020 ebenso viele Konsolen verkaufen, wie Sony und Microsoft zusammen. Das schreibt Christopher Dring von Gamesindustry.biz auf seinem privaten Twitter-Account und verweist darauf, dass er die Verkaufszahlen aller Playstation- und Xbox-Konsolen (PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series) in den letzten zwölf Monaten zusammenaddiert hat. Natürlich sollte man beachten, dass sich die alten Maschinen von Sony und Microsoft letztes Jahr schlechter verkauft haben als in den Vorjahren.

Tencent Holdings, Nintendos chinesischer Partner, hat regionale Verkaufszahlen der Nintendo Switch bekanntgegeben, die ebenfalls beindrucken können. Seit der chinesischen Markteinführung im November 2019 seien in China 1 Million Exemplare der Hybridplattform verkauft worden. Laut der South China Morning Post reicht diese Zahl aber bereits aus, um die Hybridhardware in China vor PS4 und Xbox One zu positionieren.

Viele Switch-Titel sind im chinesischen Raum nicht verfügbar, doch das Land der Mitte scheint mit der kleinen Bibliothek dennoch viel Spaß zu haben. Ring Fit Adventure soll sich laut dem Bericht als echter Kassenschlager bewiesen haben. Der Fitness-Titel wurde im August in China eingeführt und ist einer von nur dreizehn Switch-Spielen, die Tencent dort veröffentlicht hat.