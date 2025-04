Nintendo Switch-Update 20.0.0.0 ist da

HQ

Da die Nintendo Switch 2 immer näher rückt, richtet sich unsere ganze Aufmerksamkeit auf die neue Konsole des japanischen Unternehmens. Es ist jedoch wichtig, ein Auge darauf zu haben, was es Neues auf dem Switch-System gibt, das die Benutzererfahrung grundlegend verändert und den Weg für den Nachfolger Switch 2 ebnet.

Die bemerkenswerteste Neuerung ist die Hinzufügung des Systems Virtual Game Card, das es den Benutzern ermöglicht, digital auf ihre gekauften Spiele und DLCs zuzugreifen. Dies wird von einem neuen Menü auf dem Hauptbildschirm begleitet. Diese Funktion simuliert die Verwendung physischer Kassetten und ermöglicht das virtuelle Laden und Auswerfen von Spielen auf zwei verschiedenen Konsolen mit demselben Konto. Darüber hinaus ermöglichen sie die Funktion des Ausleihens virtueller Karten zwischen Mitgliedern derselben Familiengruppe.

Diese Ergänzung ist, kurz gesagt, ein Satz für die Cartridges ihres Lebens, was impliziert, dass Nintendo nicht weiter auf den gewohnten Support setzen will. Außerdem gilt für die Kreditvergabefunktion eine Frist von vierzehn Tagen.

Das Update führt GameShare ein, die neue exklusive Switch 2-Funktion für die lokale Spielfreigabe zwischen Konsolen in der Nähe, obwohl sie nicht zwischen dem Original oder dem OLED/Lite-Modell verwendet werden kann. In Bezug auf die Sicherheit haben sie Verifizierungsoptionen hinzugefügt, die die Möglichkeit bieten, das Menü der virtuellen Karte per PIN oder Login zu schützen.

Ebenso wurde das System zum Übertragen gespeicherter Daten verbessert, ebenso wie eine neue Funktion zum Migrieren von Daten vom ursprünglichen Nintendo Switch-System auf Switch 2. Dies kann über die lokale Kommunikation oder über einen dedizierten Server für diejenigen erfolgen, die nicht über die neue Konsole verfügen.

Was die Ästhetik betrifft, so wurden die Symbole für den News und den Nintendo eShop geändert, von denen die umstrittenste der Wechsel von klassischem Orange zu einem neuen Rot für die neue Switch 2 war. Es gab auch Änderungen an den Benutzersymbolen, wenn auch nur geringfügigen.

Mit all diesen Änderungen bereitet sich Nintendo auf den Übergang zu seiner neuen Konsolengeneration vor. Wenn ihr euch die vollständigen Patchnotes ansehen wollt, könnt ihr das hier tun.

Was haltet ihr von diesem neuen Update?