Nintendo Switch Online hat über 10 Millionen Nutzer

Playstation Plus und Xbox Live werden seit Jahren dafür kritisiert, dass die jeweiligen Gaming-Abos die Online-Nutzung der entsprechenden Plattform einschränken. Doch wer online spielen will, muss auf den Konsolen in die Tasche greifen (darf allerdings auch einige weitere Boni in Anspruch nehmen). Nintendo hat mittlerweile eine eigene Online-Mitgliedschaft am Start, die bei der Nutzung von Mehrspielerfunktionen vorausgesetzt wird. Der Service viel weniger als die eingehend erwähnten Beispiele, dafür stehen im Paket auch weniger Extras bereit. Trotzdem scheint die Rechnung für den japanischen Hersteller aufzugehen:

Nintendo hat kürzlich bekanntgegeben, dass bereits über 10 Millionen Menschen das Abo auf ihrer neuesten Konsole nutzen. In den letzten drei Monaten haben laut Hersteller rund 200.000 Menschen den Service aktiv in Anspruch genommen, was Teil eines positiven Trends sei. Zahlt ihr auch für Nintendo Switch Online oder nutzt ihr die Online-Funktionen gar nicht?