Nintendo Switch Oled Special Edition Zelda: Tears of the Kingdom durchgesickert

Es ist das am meisten erwartete Spiel des Jahres 2023 für fast alle Spieler (wie die Auszeichnung bei den Game Awards und in der Famitsu-Rangliste in Japan belegt). The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wird eine der größten Veröffentlichungen des kommenden Jahres sein, und die Fortsetzung von Breath of the Wild wird nicht nur ein Spiel sein, sondern von einer speziellen OLED-Version Nintendo Switch-Konsole begleitet.

Dies wurde von Resetera-Benutzern über durchgesickerte Bilder im chinesischen Forum Tieba entdeckt (das in der Vergangenheit andere Nintendo-Modelle und -Titel durchgesickert hat), die sowohl das Aussehen der Verpackung der Konsole als auch die Hardware selbst zeigen. Dieses neue OLED-Modell hat Details sowohl auf dem Gehäuse der Konsole als auch auf dem Joy-Con und Dock dieser seltsamen geraden Symbole, die Links Arm auch in diesem neuen Abenteuer hat und die anscheinend von zentraler Bedeutung für die neuen Fähigkeiten im Abenteuer sein werden. Schauen Sie sie sich unten an und klicken Sie darauf, um sie in voller Auflösung zu sehen.

Während das Veröffentlichungsdatum des Spiels am 12. Mai noch etwas mehr als fünf Monate entfernt ist, hat The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom noch keine Details über seine Handlung oder welche neuen Mechaniken und Kräfte Link haben wird, aber wenn es bereits Switch-Modelle gibt, die fertig und in den Händen der Einzelhändler sind, erwarten Sie, dass Nintendo sehr bald weitere Details enthüllt. In der Zwischenzeit könnt ihr euch unten den neuesten Trailer zum Spiel ansehen.