Letztes Jahr hatten wir eine Menge Spaß mit der Neuauflage von Destroy All Humans, das aktuell für PC, PS4 und Xbox One erhältlich ist. In einer Pressemitteilung kündigt Publisher THQ Nordic nun an, dass die Marsianer ab dem 29. Juni 2021 auch die Nintendo Switch erobern wollen. Kosten soll der intergalaktische Spaß 39,99 Euro.

Warum uns das Remake im Juli 2020 gut gefallen hat, verrät unser Test. Zum Ankündigungstrailer der Switch-Version geht es hier: