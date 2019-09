Nintendo Switch Lite im Quick Look ausgecheckt

Morgen wird in Deutschland und anderen Teilen Europas die Nintendo Switch Lite veröffentlicht, das ist die dedizierte Handheld-Variante der Hybridkonsole. Unsere italienische Kollegin Fabrizia hat sich das Teil diese Woche bei Nintendo Italien angesehen und ein paar interessante Bemerkungen in ihrer Gadget-Kritik festgehalten. Zusätzlich dazu wollen wir euch eigene Bilder der Hardware anbieten und unsere dänische GRTV-Crew hat sich das Teil natürlich bereits in ihrem Quick-Look-Format vorgeknüpft. 230 Euro zahlt ihr für die Switch Lite, das Gerät steht in den Farbvarianten Geld, Türkis und Grau zur Verfügung.

