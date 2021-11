Nintendo Switch ist jetzt eine Twitch-Maschine

HQ

Seien wir ehrlich, die Unterstützung für Drittanbieter-Apps auf der Nintendo Switch war in den letzten vier Jahren ziemlich miserabel. Seit der Markteinführung der Maschine in Deutschland können wir mit dem Gerät nicht sehr viel machen, außer Spiele zu spielen oder Youtube zu durchforsten. Nun hat sich die Situation geringfügig verbessert, da Twitch ebenfalls den Weg in den Nintendo eShop gefunden hat.

Nintendo-Switch-Besitzer können die App kostenlos herunterladen und Livestreams in WLAN-Reichweite anschauen. Die Anwendung ist 31 MB groß und sie kann nur zum Anzeigen von Inhalten genutzt werden (ihr könnt damit also nicht selbst live gehen, wie es auf Playstation- oder Xbox-Konsolen der Fall ist). Es scheint momentan auch noch keine Option zu geben, sich Kommentare aus dem Chat anzeigen zu lassen oder sich selbst mitzuteilen... Vielleicht kommt das ja noch.