Nintendo Switch-Geräte werden für Kanadier teurer

Nintendo hat eine Preiserhöhung für die Nintendo Switch -Gerätefamilie speziell in Kanada angekündigt. Die Änderung erfolgt, um den sich anpassenden "Marktbedingungen" gerecht zu werden, was sich wahrscheinlich auf die Zölle bezieht, die von Präsident Trump eingeführt wurden und die viele Menschen auf der ganzen Welt betroffen haben.

Was genau betroffen ist, so wurde uns laut Newswire mitgeteilt, dass es sich nur um Switch 1 Systeme, Spiele und Zubehör handelt, also Folgendes:



Nintendo Switch



OLED-Modell



Nintendo Switch Lite



Zubehör



Physische und digitale Spiele



Diese Preisänderungen wirken sich weder auf das Nintendo Switch 2 -System noch auf Nintendo Switch Online -Mitgliedschaften oder Amiibos aus, und wann die offizielle Preisanpassung durchgeführt wird, können wir davon ausgehen, dass die Einzelheiten am 1. August bekannt gegeben werden.

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass dies ein Zeichen dafür ist, was auf andere auf der ganzen Welt zukommen wird, aber vielleicht ist es eine Art Omen... Was denkst du?