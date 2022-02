Nintendo Switch erhält ihre eigene Version von Wii Sports

Nintendo kündigte gestern das Sportspiel Nintendo Switch Sports an. Der Titel wird sechs Sportarten umfassen und es wurden bereits bei der Enthüllung Post-Launch-Pläne besprochen, die vom Entwickler erst nach der Veröffentlichung des Spiels Ende April bereitgestellt werden.

Zum Start können Spieler auf die Disziplinen Bowling, Tennis, Fußball, Chambara (Akido/Schwertkampf), Badminton und Volleyball zugreifen. Jede Sportart wird sich mittels regulärer Controller-Steuerung oder via Bewegungskontrolle auf Basis der Joy-Cons steuern lassen. Beim Fußball wird es dank eines Gurtes, der der physischen Kopie des Spiels beiliegt, sogar möglich sein, sich einen Joy-Con ans Bein zu schnallen, um mit der korrekten Bewegung Fußbälle ins Tor zu kicken.

Im Sommer verspricht Nintendo mit der Auslieferung kostenloser Updates zu beginnen. Die Disziplin Fußball soll sich erst zu diesem Zeitpunkt mit angeschnalltem Joy-Con am Bein und einem Joy-Con in der Hand spielen lassen (beides zusammen scheint in der Standardvariante der Sportart nicht vorgesehen zu sein). Im Herbst soll zudem eine siebte Sportart ins Spiel gelangen, Golf.

Nintendo Switch Sports wird lokale und Online-Mehrspieleroptionen unterstützen und offenbar sogar Matchmaking bieten, das euer Können einschätzt und euch gegen Spieler mit ähnlicher Performance antreten lässt. Um diese und weitere Funktionen vor dem offiziellen Start am 29. April testen zu können, wird zwischen dem 19. und dem 20. Februar ein Online-Play-Test stattfinden. Teilnehmen könnt ihr daran, wenn ihr eine aktive Mitgliedschaft von "Nintendo Switch Online" besitzt.