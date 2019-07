Nintendo hat heute zwei neue Joy-Con-Packs präsentiert, die in den Farbkombinationen "Blau/Neon Gelb" und "Neon Lila/Neon Orange" daherkommen. An den technischen Spezifikationen hat sich nichts geändert, preislich liegen die Teile bei knapp 70 Euro. Ein Datum haben wir noch nicht, aber sieht doch ganz schick aus. Was haltet ihr davon?