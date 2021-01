Nintendo stellt Switch in Mario-Farben vor

You're watching Werben

Gestern hat Nintendo einen spannenden Trailer für Super Mario 3D World + Bowser's Fury veröffentlicht, allerdings hatten die Japaner noch eine weitere Überraschung vorbereitet. Am 12. Februar wird eine Nintendo Switch in den Farben des Nintendo-Maskottchens Mario veröffentlicht. Die "Mario Red & Blue Edition" kommt mit rotem Dock und rot-blauen Joy-Cons daher. Es gibt auch eine Tragetasche im passenden Design, falls ihr viel unterwegs seid und eure Hybridkonsole stilecht schützen wollt. Kostenpunkt ist der empfohlene Verkaufspreis von etwa 350 Euro. Welche anderen Farbkombinationen möchtet ihr in Zukunft sehen?

Quelle: Nintendo.