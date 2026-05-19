Nintendo startet eine Foto-App mit Minispielen namens Pictonico

Vor einigen Jahren kündigte Nintendo an, seine Smartphone-Bemühungen zurückzufahren, aber offenbar gab es Ausnahmen. Heute tut Nintendo das, was es so oft tut: Es kündigt ein völlig unerwartetes Produkt ohne Vorwarnung an.

Wir sprechen hier von der Pictonico App, die am 28. Mai sowohl für Android als auch für iOS erscheint. Hinter dem Namen steckt eine Foto-App, mit der du deine Fotos in alberne Minispiele verwandeln kannst. Die Idee ist, dass du, deine Freunde und Familienmitglieder in bizarre Situationen geraten und Herausforderungen wie Jahrmarktspiele, Zombie-Angriffe und vieles mehr angenommen hast.

Die App ist kostenlos und enthält eine Auswahl an Minispielen, aber wenn du mehr möchtest, kostet sie Geld. Es ist so konzipiert, dass Sie unterhaltsame Fotos und Videos erstellen können, die Sie speichern, mit Freunden teilen oder in sozialen Medien posten können.

Wenn Pictonico Spaß macht, können Sie Ihr Interesse jetzt sowohl über Google Play als auch über den App Store vorregistrieren.