Nintendo, Sony und Microsoft reichen sich die Hand, um für sichereres Online-Gaming einzutreten

Nintendo, Sony und Microsoft einigten sich diese Woche darauf, gemeinsam für eine sichere Gaming-Gemeinschaft einzutreten. Die drei Konsolenhersteller erklären sich dazu bereit „weiterhin in Ansätze zur Benutzersicherheit zu investieren, diese weiterzuentwickeln und zu erweitern", um die selbstgesteckten Ziele zu erreichen.

Diese Bemühungen ziehen zwar in erster Linie auf junge Spieler ab, laut Dave McCarthy, dem Corporate Vice President bei Xbox Operations, verdienen es jedoch alle Menschen, sich in sicheren Online-Umgebungen entspannen zu können. Um dieses Ziel zu erreichen, bündeln Sony, Microsoft und Nintendo die gegenseitigen Bemühungen in drei zentralen Bereichen:

Prävention und Aufklärung: Eltern und Spieler werden über ihre individuellen Möglichkeiten und vorhandene Sicherheitsmaßnahmen informiert. Die Hersteller der drei größten Spielekonsolen bieten einfach zu bedienende Werkzeuge, mit denen ihr euch und eure Kinder vor Schaden in Online-Communities schützt, bereits an und werden auch in Zukunft an der Verbesserung dieser Initiativen/Dienste arbeiten. Über solche Dinge werden Microsoft, Nintendo und Sony in Zukunft verstärkt informieren.

Partnerschaft: Da Online-Sicherheit jeden einzelnen Nutzer betrifft, sollen auch alle an einem Strang ziehen. Die großen drei Spielehersteller wollen ihre Handelspartner und die gesamte Industrie für das Thema sensibilisieren und Erfolge untereinander teilen. Neben stetig besseren Report-Funktionen wird auch die Arbeit von Alterseinstufungs-Gremien hervorgehoben.

Verantwortung: Die Unternehmen wollen sicherstellen, dass sich Spieler auf Xbox, Nintendo-Geräten und auf Playstation an die Regeln halten. Verletzungen und Fehltritte werden entsprechend bestraft, gleichzeitig werden Schritte unternommen, um die Übeltäter „an die Bedingungen fortlaufender Aktivitäten" zu erinnern.