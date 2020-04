Nintendo schaltet Server von Pokémon Rumble Rush im Juli ab

Aus der japanischen Homepage des mobilen Puzzle-Spiels Pokémon Rumble Rush geht hervor, dass The Pokémon Company die Spielserver in wenigen Monaten herunterfahren wird. Ab sofort ist es nicht mehr möglich, Geld im Spiel auszugeben, noch offene Premium-Gegenstände sollen bis zum Serverstopp an die Spieler zurückgezahlt werden. Am Morgen des 22. Juli wird das Spiel nicht länger verfügbar sein.

Das bevorstehende Ende ist für die Spieler sicher schade, allerdings bereitet Entwickler Umbrella Ltd. bis dahin noch weitere In-Game-Überraschungen mit neuen Pokémon und Herausforderungen vor. Beispielsweise können wir Exemplare aus der vierten und der sechsten Generationen für einige Wochen fangen und an Turnieren teilnehmen. Kurz vor dem Ende wird das Spiel also noch einmal viel Leben eingehaucht.

Quelle und danke: Bisafans.