Nintendo möchte uns morgen Abend nicht schlafen lassen, denn am 9. Februar um 23:00 Uhr ist eine neue Ausgabe des Online-Formats "Nintendo Direct" angesetzt. Der Hersteller verspricht in einer 40-minütigen Videopräsentation neue Informationen zu kommenden Nintendo-Switch-Spielen, die in der ersten Jahreshälfte auf der Hybridplattform erscheinen werden.