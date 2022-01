Nintendo gibt euch einen Videoüberblick zu Pokémon-Legenden: Arceus

HQ

Nintendo hat in den letzten Wochen jede Menge Gameplay zu Pokémon-Legenden: Arceus veröffentlicht, sodass diejenigen Spieler, die mehr über das Rollenspielabenteuer erfahren wollten, dazu auch entsprechend Gelegenheit hatten. Letzte Woche haben wir zum Beispiel eine ausführliche Entwicklerpräsentation gesehen und heute lieferte Game Freak eine leicht gekürzte Version davon aus. Den sogenannten Übersichts-Trailer haben die japanischen Fans bereits vor zwei Wochen zu Gesicht bekommen, doch nun liegt das Material auch lokalisiert vor.

Das Video stellt die verschiedenen Kernaspekte von Pokémon-Legenden: Arceus vor. Neben der weiten Spielwelt und der Aufgaben-basierten Spielstruktur werden selbstverständlich die großen Unterschiede zur Hauptserie hervorgehoben. Man schleicht sich in diesem Titel zum Beispiel an schwache Pokémon heran, um sie mit einem Pokéball zu überraschen. Stärkere Monster müssen in Pokémon-Kämpfen zuerst geschwächt werden, ehe sie in den hölzernen Pokébällen der Vergangenheit bleiben. Die allerstärksten Pokémon wehren sich mit mächtigen Attacken, denen ihr unbedingt ausweichen müsst, da ihr sonst in Ohnmacht fallt. Ihr schwächt sie, indem ihr sie mit Balsam abwerft und anschließend im Pokémon-Duell die Oberhand behaltet.

